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“KKTC’DE ELEKTRİK ÜRETİM PLANLAMASI VE YÖNETİMİ” TARTIŞILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü çarşamba günü “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Elektrik Üretim Planlaması ve Yönetimi” konulu panel düzenliyor.

“KKTC’DE ELEKTRİK ÜRETİM PLANLAMASI VE YÖNETİMİ” TARTIŞILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü çarşamba günü “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Elektrik Üretim Planlaması ve Yönetimi” konulu panel düzenliyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:55
“KKTC’DE ELEKTRİK ÜRETİM PLANLAMASI VE YÖNETİMİ” TARTIŞILACAK
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“KKTC’DE ELEKTRİK ÜRETİM PLANLAMASI VE YÖNETİMİ” TARTIŞILACAK

DAÜ’DEKİ PANELE NAMİ DE KATILACAK
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü çarşamba günü “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  Elektrik Üretim Planlaması ve Yönetimi” konulu panel düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak panele konuşmacı olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katılacak.

Panelde ayrıca KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, EL-SEN Eski Başkanı ve TÜRK-SEN Başkan Vekili Tuluy Kalyoncu, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Eski Başkanı Mert Girgen, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Fahrioğlu sunum yapacak.

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