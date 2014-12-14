KKTC’de Dün Sabahtan İtibaren En Çok Yağış Alan Yerler

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan itibaren 24 saat içinde en fazla yağışın, Alevkaya ve Alsancak’ta metrekareye 82 kg olarak kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün saat 08:00 ile bugün saat 08:00 arasında gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımını şöyle açıkladı:

“Alevkaya / Alsancak: 82 kg/m², Beyarmudu: 75 kg/m², Yeşilırmak: 57 kg/m², Akdoğan: 51 kg/m², Çayönü : 47 kg/m², Vadili: 45 kg/m², Kozanköy /Kırıkkale: 44 kg/m², Geçitkale: 43 kg/m², Çamlıbel: 40 kg/m², Mağusa: 37 kg/m².”

Diğer tüm bölgelerde ise 15 ile 35 kilogram arası yağış kaydedildiği belirtildi.