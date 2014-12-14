KKTC’de Dün En Çok Beyarmudu Bölgesi Yağış Aldı

Meteoroloji Dairesi, dün gerçekleşen yağışlarda en fazla Beyarmudu bölgesinin yağış aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 08.00-16.00 arasında gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılım şöyle:

“Beyarmudu: 27,4 kg/m2., Zaferburnu: 23,4 kg/m2., Kırıkkale: 17,9 kg/m2.,Yenierenköy: 17,4 kg/m2., Akdoğan: 16,1 kg/m2., Dipkarpaz: 15,8 kg/m2., Gazimağusa: 14,8 kg/m2.,Çayönü: 14,4 kg/m2., Kaleburnu: 13,2 kg/m2., Kantara: 11,2 kg/m2.”

Açıklamada, diğer tüm bölgelerde 6 ile 8 kilogram arası yağış kaydedildi.