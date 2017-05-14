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14 Mayıs 2017 Pazar 10:18

KKTC’DE DE ANNELERİN GÜNÜ KUTLANIYOR

KKTC'DE DE ANNELERİN GÜNÜ KUTLANIYOR
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KKTC’DE DE ANNELERİN GÜNÜ KUTLANIYOR

Bugün “Anneler Günü”... KKTC’de de annelerin günü kutlanıyor. Bazı ülkelerde farklı günde kutlanan ancak Türkiye ve ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede her yıl mayıs ayının 2’nci pazarı kutlanan, Anneler Günü, bu yıl 14 Mayıs’a denk geldi.

Ülkemizde de Anneler Günü için kollar günler öncesinden sıvandı.

Hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve çiçekçiler annesine güzel bir hediye almak isteyenlerle dolup taştı.

Çocuklarsa anneleri için resimler çizdi, sevgilerini el işi kağıtlarıyla anlattı, sürprizler hazırladı. Bu güzel pazar günü annesini, ailesini ziyaret etmek isteyenler için fırsata döndü.

Annesi hayatta olmayanlar ise çiçeklerle mezarlıkları ziyaret ediyor, dua okuyor.

Annelerin onurlandırıldığı bu gün, farklı ülkelerde, farklı günlerde kutlanıyor. Anneler Günü kutlamalarının kökeni eski Yunan uygarlığına kadar dayanıyor.

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