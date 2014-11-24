KKTC’de Bir Haftada 49 Trafik Kazası Oldu; 1 Kişi Hayatını Kaybetti

KKTC’de geçen hafta meydana gelen toplam 49 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazalardan 1’i ölümle, 2’si yaralanma, 46’sı da hasarla sonuçlandı.

Meydana gelen tüm kazalarda toplam hasar miktarı 250 Bin 950 TL oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa: 25, Gazimağusa: 5, Girne:14, Güzelyurt: 4, İskele:1”.

512 TRAFİK SUÇU…

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 4 bin 300 araç kontrol edildi, 512 trafik suçu tespit edildi, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İşlem yapılan araç sürücülerinin; 136’sı süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 7’si dikkatsiz sürüş yapmak, 47’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz, 6’sı alkollü araç kullanmak, 52’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 42’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 9’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 22’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 168’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.