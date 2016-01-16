KKTC’de 5 Ayda 3 Kadın Cinayeti!

KKTC’DE 5 AYDA 3 KADIN CİNAYETİ!

7 Ağustos 2015’te Gönyeli’de eşi Serdal Urhan t arafından darp edilen ve evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada 7 metre yükseklikten beton zemine düşen Nilgün Urhan, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.





Nilgün Urhan’ın ölümünden sorumlu tutulan Serdal Urhan, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29 Aralık 2015 tarihinde 10 yıl hapse mahkum edilmişti.





Olesya, bıçaklanarak öldürülmüştü…

Öte yandan 2015 yılının son cinayeti Esentepe’de yaşanmıştı. 10 Aralık günü Esentepe-Alevkayası arasındaki ormanlık arazide, kalbinde 10 bıçak darbesi aldığı görülen Olesya Kuprııanova isimli Rus kadın bulunmuştu. Polis yürüttüğü soruşturmada kadının Küçük Erenköy’deki evinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve ormana bırakıldığı tespit edilmişti. Katil kocanın Rusya’da intihar ettiği öğrenilmişti.





2016 yılının ilk cinayeti