KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi

Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın birlikte organize ettiği “KKTC Kurban Organizasyonu 2018” ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban payları dağıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen kurban bağışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde profesyonel kasaplar tarafından steril mezbahalarda hijyenik şartlarda kesilerek, eşit paylara ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı gönüllüleri KKTC’de 8 bölgede 3500 aileye kurban payı dağıtımı yaptı.

