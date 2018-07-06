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“kktc Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” Bugün Tamamlandı

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (.): “KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” bugün tamamlandı.

“kktc Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” Bugün Tamamlandı

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (.): “KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” bugün tamamlandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:08
“kktc Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” Bugün Tamamlandı

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (.): “KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” bugün tamamlandı.
KKTC’nin orta ve uzun vadeli yükseköğrenim vizyon ve stratejisinin oluşturulması çalışmaları çerçevesinde YÖDAK ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ortaklığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi desteğiyle düzenlenen çalıştay, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de üniversitelerin farklı disiplinlerinden bilim insanları, öğrenciler, bakanlıklar, ilgili devlet kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerini içeren paydaş gruplarının katılımı ile düzenlendi.
YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre ilk gün yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde YÖDAK Başkanı Akile Büke açılış konuşmasında, KKTC yükseköğretim alanı, YÖDAK faaliyetleri stratejik planlama çalışmaları konusunda bilgi verdi.
Açıklamaya göre ana muhalefet partisi UBP milletvekili Özdemir Berova’nın ardından Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yükseköğretim hakkında görüşlerini paylaştıkları konuşmalar yaparken, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaptıkları konuşmalar ile konu hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.
“175 KATILIMCI”
Çalıştayın çalışma oturumlarına tüm üniversitlerden akademisyenler, idari personel, mezunlar, öğrenciler, mütevelli heyet üyesi ve çok sayıda paydaş temsilcisi olmak üzere toplam 175’in üzerinde katılımcının katkı verdiği belirtilen açıklamada, ilk iki günde, dört paralel grubun üç yarım günlük oturum düzeniyle toplandığı kaydedildi.
Çalıştayda ilk iki gün, “Yükseköğretimin Temel Politikalarını Belirleme Sürecini Planlamak ve YÖDAK’ın Kurumsal Kapasitesini ve İşleyişini Geliştirmek”, “Yükseköğretimin Sürdürülebilirliğini Planlamak”, “Yükseköğretimi Uluslararası Standartlara Uyumlu Hale Getirmek”, “Yükseköğretim Denetim Sistemini Daha Etkin ve Çağdaş Hale Getirmek”, “Yükseköğretimin Uluslararası Akademik Görünürlüğünü, Tanınırlığını ve İtibarını Artırmak“ konuları ele alınırken, üçüncü gün ortak bir vizyon çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gruplar, önceki çalışmalar ve yapılmış olan SWOT analizini inceleyerek beyin fırtınası ve müzakereler sonucunda ortak tespitler ve öneriler geliştirmistir. Üç gün süren çalışmalar esnasında gruplardan çıkan tespit ve öneriler her bir oturum için ayrı ayrı sonuç bildirilerine dönüştürülmüş, diğer grupların katılımcıları ile yapılan ortak toplantılarda paylaşılmış ve katılımcı geri bildirimleri alınmıştır. Çalışmanın akademik ve bilimsel olarak desteklenmesi ve ortaya çıkan Yükseköğretim Strateji Belgesinin kabul görmesi ve uygulanması için devlet tarafından onaylanması ve sahiplenilmesi gerekmektedir”
(GÖZ/ÖK)

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