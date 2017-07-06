Kktc’yi Koruma Derneğinden Vakıflar’a Ziyaret

Lefkoşa, 6 Temmuz 17 (.): KKTC’yi Koruma Derneği heyeti, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

KKTC’yi Koruma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Hatice Şahin, vizyon, misyon ve faaliyetleri hakkında Benter’e bilgi verdi.

Vakıflar’ın Türk- İslam kültürünün en önemli ve en köklü kurumu olduğunu belirten Şahin, Benter’e Kıbrıs’ı fetheden 2. Selim’in bir fermanını sundu.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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