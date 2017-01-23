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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Kktc Turizmi Final Üniversitesi’nde Tartışılacak

KKTC Turizminin geleceği ve vizyonu “Uluslararası Final Üniversitesi”nde tartışılacak.

Kktc Turizmi Final Üniversitesi'nde Tartışılacak
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Lefkoşa, 22 Ocak 17 : KKTC Turizminin geleceği ve vizyonu “Uluslararası Final Üniversitesi”nde tartışılacak.

Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12’inci Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, bu yıl Uluslararası Final Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Anatolia Turizm Akademisi ile işbirliği içinde gerçekleşecek.

Konferansın bu yılki konusu ‘KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi’ olarak seçildi.

Uluslararası Final Üniversitesi ile Anatolia  Turizm Akademisi’nin ortak organizasyonu olan konferans 24-25 Ocak tarihlerinde Girne Acapulco Resort Covention SPA Hotel’de yapılacak.

(AK/HÖ)

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