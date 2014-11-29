Kktc Şoför Okulları Birliği’nin 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞA YENİDEN BARIŞ TİLKİ GETİRİLDİ

TAÇOY: ”KKTC ŞOFÖR OKULLARI MESLEK YASASI’NI EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

TİLKİ: “EN BÜYÜK ARZUMUZ KKTC ŞOFÖR OKULLARI YASASI’NIN HAYATA GEÇİRİLMESİDİR”

Lefkoşa, 29 Kasım 14 : KKTC Şoför Okulları Birliği’nin 5. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Genel kurulda başkanlığa yeniden Barış Tilki getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy’un da katılarak bir konuşma yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TİLKİ

KKTC Şoför Okulları Birliği Başkanı Barış Tilki kurulda yaptığı konuşmada, KKTC Şoför Okulları Birliği’nin kuruluş yıldönümüne yakın bir tarihte gerçekleştirilen 5. olağan genel kurul toplantısına şoför okullarının çoğunluğunun katılmasına rağmen, arada bazı çatlak seslerin olmasının da üzücü olduğunu belirtti.

Barış Tilki, trafiğin daha önce Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olmak üzere üç bakanlıkta olmasının sıkıntılar yarattığını, fakat 2014 Şubat ayından sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanmasıyla isabetli bir karar alındığını kaydetti. Tilki şöyle konuştu:

“Artık bakanlık bünyesinde trafik biriminin, şoför okulları ve diğer birimlerle bir çalışma ile yasaların meclisten geçirilmesinden sonra tüm çalışmalarımızın daha işler duruma getirileceğine inanıyorum. Şoför okullarının günümüzde hala daha yasasının geçirilmemesini ülkemizde büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. Biz, 2012 yılında kendi yasamızı hazırlayarak o dönemde Maliye Bakanımıza ilettik. 2014 yılına kadar büyük karmaşalar ve karışık bir kurultay dönemi geçirilince meclisteki tüm yasalar rafa kaldırıldı. Sonraki süreçte biz Ulaştırma Bakanlığı’na, yasamızın geçirilmesi konusunda çağrıda bulunduk. Biz, genç ve dinamik Bakanımız Sayın Hasan Taçoy’un bu konuyu ivedi olarak ele alacağına ve yasamızın bir an önce geçirileceğine inanıyoruz.”

Barış Tilki, ülkede 40 şoför okulu olduğunu ve bu okulların iki birlik çatısı altında toplanmasının üzücü bir olay olduğunu belirterek; şöyle devam etti:

“Biz, tüm şoför okullarının bir çatı altında toplanmasını arzuluyoruz. Böylelikle gücümüz artacaktır ve sorunlarımızı hep birlikte daha kolay çözeceğimize inanıyorum. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de ‘Eğitim Belgeleri’nin verilmesi konusundadır. Biz Ulaştırma Bakanlığından bu konuya daha hassas davranmasını ve ellerinden sürücü eğitim belgeleri alınanların belgelerinin tekrardan geri verilemesini bekliyoruz. Bugüne kadar şoför okullarını eğitecek veya bilgilendirecek hiçbir adım atılmamıştır. Motosiklet Eğitimci Belgeleri’nin de bizi sınava koymuş gibi göstererek 20 eğitimcinin içerisinden yalnızca 4 tanesine verilmesi de kabul edebileceğimiz bir husus değildir. Mağdur olan arkadaşlarımızın bu konuda mağduriyetlerinin giderileceğini umuyoruz. Biz Sayın Bakanımızla tüm sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı rahatlıkla aşacağımıza inanıyoruz.”

TAÇOY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy da yaptığı konuşmada, KKTC Şoför Okulları Meslek Yasası’nı hep birlikte yapacakları çalışmalarla en kısa zamanda hayata geçirmek için büyük gayret sarf edeceklerini belirterek; “Şoför Okulları Meslek Yasası tamamlanarak görüş için Başavcılığa gönderildi ve şu anda Başsavcılıktan görüş beklenmektedir. Yasanızı en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hasan Taçoy, trafiğin toplumun en hassas konusu olduğunu ifade ederek; “Trafikte farkındalık yaratmak, bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Sizlere de bu konuda büyük görevler düşmektedir. Çünkü sizler, trafiğe çıkacak olanların mimarlarısınız. Kazalara engel olmak için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından divan başkanlığına Mustafa Alsancak, sekreterliklerine Songül Güneş ve Kemal Kandaz oybirliği ile getirilip Mali Rapor ve Faaliyet Raporu oybirliğiyle onaylandı. Daha sonra seçimlere geçildi.

Yapılan seçimde yönetim kuruluna Barış Tilki, Yayha Ergör, Serdar Özbekoğlu, Tayfun Bıkmaz, Sadık Zabitoğlu, Gökhan Karatay, Filiz Pekkan, İlmiye Ufuk ve Kaan Baykent getirildiler.

Disiplin Kurulu’na; Songül Güneş, Cihan Aksertel, Yılmaz Güneydeniz ve Emirzade Tilki seçilirken. Denetleme Kurulu’na ise Hasan Okay, Doğan Tilki, Sevinç Yetkiner ve Turgay Baykent getirildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI