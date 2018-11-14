Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Anıt Tepe’de Tören Düzenlendi



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): KKTC’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’de tören düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 39’ncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.



Törende Anıt’a çelek konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı:



“İngiliz sömürge yönetimine karşı Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasını, Kıbrıslı Yunanistan’a bağlama girişimlerine karşı da Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini örgütleyenlerin başında gelen bir önder olarak seni rahmet ve saygı ile anıyoruz.



Yürüttüğün önderliğin yanında halkına hem bir doktor, hem bir gazeteci yazar olarak da değerli hizmetler sundun. Her zaman halkının içinde ve halktan biri olarak hayatını sürdürdün. Tüm bu niteliklerin verdiğin hizmetlerle her zaman sevgi ve saygı ile anılacaksın. KKTC’nin 35’nci yılında huzurundayız.



Ruhun şad olsun”



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Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Süleyman Önal



