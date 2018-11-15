banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93297
ALTIN
209.552
DOLAR
5.3643
STERLİN
6.8675
EURO
6.0690
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
7 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
KUNDAKLAMA YOKSA ARIZDAN MI KAYNAKLANDI
Yarın 3 saat elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
banner282

Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.

Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:43
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de De Törenlerle Kutlandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyetin 35. yılı nedeniyle İskele Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, İskele Ecevit Meydanı’ndaki resmigeçit töreni ile son buldu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve GKK’dan Piyade Yarbay Mustafa Horkal’ın tören birliği ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bekirpaşa Lisesi’nden Tarih Öğretmeni Ümran Direk yaptı.

‘‘KKTC’nin kuruluşu ile burada iki toplumun var olduğu dünyaya duyurulmuştur” diyen Direk, 15 Kasım 1983 tarihinin, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ümran Direk konuşmasının sonunda ise, kalıcı ve adil barışa, uzlaşıya olan inancın yitirilmeden KKTC’ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını diledi.

Günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Öztürk yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Öztürk, Cumhuriyetin, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğuna dikkat çekti.

Osmanlının adayı fethi ile Kıbrıs’ta 308 yıllık barış ve huzur dönemi yaşandığına vurgu yapan Öztürk, Osmanlının yaşamış olduğu olaylar neticesinde Kıbrıs’ın İngiltere’ye geçmesiyle birlikte Kıbrıs’ta barış ve huzur ortamının son bulduğunu belirtti.

CUMHURİYET ŞİİRLERLE ANLATILDI… “ARAP ALİ AĞIDI” OYUNU SAHNELENDİ

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin de gösteri sunduğu törende, günün anlamına uygun şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Gizem Tumbo ’Kuzey Kıbrıs Türk Bayrağı’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Aynur Aydın ‘Özgürlük Türküsü’ ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Nilgün Esin Çıtak ‘Bugün’ isimli şiirleri okudu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende İskele Belediye Tiyatrosu’nun 15 Kasım’a özel olarak hazırladığı Arap Ali Ağıdı isimli oyunu da sahnelendi. 1943 yılında, 29 yaşındayken İngiliz Sömürge askerleri tarafından öldürülen Mağusa Limanı Türküsü’ne de konu olan Arap Ali’nin hayatının anlatıldığı oyun, Sami Yakar’ın yönetmenliğinde sahnelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 35. yıldönümü kutlamaları, resmigeçit ve İskele Belediyesi tarafından İskele Belediye Gazinosu’ndaki kutlama kokteyli ile son buldu.

İskele’de düzenlenen törene; İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekilleri Yasemin Öztürk ve Mesut Genç, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

(ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı
Ticaret Odası Ankara’da Temaslarda Bulunuyor
Ticaret Odası Ankara’da Temaslarda Bulunuyor
Girne’deki Solotürk Gösterisi İlgiyle İzlendi
Girne’deki Solotürk Gösterisi İlgiyle İzlendi
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı
Gönyeli’de İş Kazası… Recep Demir Çalıştığı İnşaatta 5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı
Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”
Uluçay, Oktay’ı Kabul Etti... “kıbrıs Türklerinin Çıkarına Olmayan Hiçbir Konunun Hiçbir Şekilde Oldu Bittiye Getirilmesine Müsaade Etmeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Kabul Etti
Elam Ve Rum Öğrencilerden Oluşan Bir Grup Lokmacı Ve Ledra Palas Sınır Kapılarında Eylem Yaptı
Elam Ve Rum Öğrencilerden Oluşan Bir Grup Lokmacı Ve Ledra Palas Sınır Kapılarında Eylem Yaptı
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı
KKTC’nin kuruluşu Lefke’de de törenle kutlandı
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı
YDP: “kapılar ayrımcılığın nişanesi“
YDP: “kapılar ayrımcılığın nişanesi“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim