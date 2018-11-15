UBP GENEL SEKRETERİ TAÇOY: “KENDİ TOPRAKLARIMIZDA KENDİ YÖNETİMİMİZE SAHİP OLMANIN HUZURU İÇERİSİNDEYİZ”



Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk halkının kendi toprakları ve kendi yönetimine sahip olmanın huzuru içerisinde yaşadığını söyledi



Hasan Taçoy, KKTC’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Bugün kendi topraklarımızda kendi yönetimimize sahip olmanın huzuru içerisindeyiz. Ayrıca, Kıbrıs’ta adil bir anlaşmaya varılabilmesi için çözüme yönelik yapıcı tutumumuzu sürdürmekteyiz” dedi.



Taçoy, Ulu Önder Atatürk, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlere rahmet diledi.



(ID/ÖK)





