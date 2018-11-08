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Kktc’nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Provası Nedeniyle Bazı Yollar Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Polis Genel Müdürlüğü, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü kutlama törenleri provası nedeniyle 11 Kasım Pazar günü Lefkoşa’da, 13 Kasım Salı günü ise Gazimağusa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kktc’nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Provası Nedeniyle Bazı Yollar Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Polis Genel Müdürlüğü, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü kutlama törenleri provası nedeniyle 11 Kasım Pazar günü Lefkoşa’da, 13 Kasım Salı günü ise Gazimağusa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:02
Kktc’nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Provası Nedeniyle Bazı Yollar Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak
Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Polis Genel Müdürlüğü, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü kutlama törenleri provası nedeniyle 11 Kasım Pazar günü Lefkoşa’da, 13 Kasım Salı günü ise Gazimağusa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Buna göre, pazar günü Lefkoşa’da saat 09.00’dan itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09.00’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.
Açıklamada sürücülere yönelik şu bilgiler paylaşıldı:
“Belirtilen tarih ve saatlerde Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.
Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücülerin, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.
Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol ışıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni;
Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli çemberini;
Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını;
Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa ana yolunun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları önemle rica olunur. “

GAZİMAĞUSA\'DAKİ TÖREN PROVASI SALI GÜNÜ 

Polis açıklamasında, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü kutlama provası nedeniyle 13 Kasım Salı günü de Gazimağusa’da saat 08.00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nın trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.
(GÖZ/GÜL)
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