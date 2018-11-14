Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünde TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Denktaş’ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 39’ncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.

Okullardan, kurum ve kuruluşlardan temsilci ve yetkililerin katıldığı törende, TMT Anıtı’na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için anıt özel defterini imzaladı.

(ÖZ/ŞEB)

