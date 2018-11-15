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Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. Kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı.

Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. Kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:29
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta Da Kutlandı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. Kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatütk Anıtı önünde yer alan törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Buradaki tören yıldönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Arkeoloji Müzesi önünde devam eden kutlama töreni, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Alay Komutanlığı adına Yüzbaşı Ferdi Behlül, Kaymakamlık adına Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Selma Büyükoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tören, Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Birge Gavani’nin okuduğu  “Özgürlük Marşı” adlı şiir ve SEÇDER ekibinin halk dansları gösterisinin ardından resmigeçitle sona erdi.

(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

 

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