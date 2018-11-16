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Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle İstanbul\'da Resepsiyon Düzenlendi

KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU, KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON VERDİ

Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle İstanbul\'da Resepsiyon Düzenlendi

KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU, KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON VERDİ

16 Kasım 2018 Cuma 07:58
Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle İstanbul\'da Resepsiyon Düzenlendi
KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU, KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON VERDİ

İstanbul, 16 Kasım 18 : KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC\'nin 35. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon verdi. 

Taksim\'de bir otelde düzenlenen resepsiyonda ev sahibi KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, davetlileri kapıda karşıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, KKTC\'nin 35. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, Kıbrıs\'ın bağımsızlık mücadelesinde şehit olanlara rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.

Yerlikaya, KKTC\'nin, Türkiye\'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"35 yıldır kutladığımız bu bayram, Akdeniz\'den dünyaya bir mesaj veriyor, \'Türk hiçbir zaman yalnız değildir ve hiçbir şartta bağımsızlığından ödün vermez, vermeyecektir.\' 35 yıldır Akdeniz\'de dalgalanan KKTC bayrağı sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı çok zor şartlar altında, çetin bir mücadele vererek bugünlere geldi. Kıbrıs Türkleri yıllarca maruz kaldığı baskı, zulüm ve haksızlıklar karşısında destansı, onurlu bir mücadele verdi. Bu mücadelenin ardından bağımsız bir KKTC kuran kahraman Mehmetçiğimize, onların silah arkadaşı kahraman mücahitlerimize minnet borçluyuz. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır, Kıbrıslı Türklerin, bir Kıbrıs Rum devletinde bir azınlık haline gelmesine asla izin verilmeyecektir."

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer de KKTC\'nin büyük bir özveriyle kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünün ve bağımsızlığının vazgeçilmezliğinin bilincinde olduğunu dile getiren Yönlüer, "Yeni nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan, özgürlük mücadelemizin lideri Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve dava arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ediyorum. Her zaman her koşulda bizlere destek olan Anavatanımıza minnetlerimizi sunarım." dedi. 

Günün anısına pasta kesildi, KKTC folklor ekipleri gösteri yaptı.

Resepsiyona 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Başkanı Halit Eren, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, gaziler ve siyaset, ekonomi, kültür camiasından çok sayıda davetli katıldı.

(AA/RU/HÖ)

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