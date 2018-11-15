banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93714
ALTIN
210.052
DOLAR
5.3938
STERLİN
6.8869
EURO
6.0973
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
Kıbrıs Manşetin haberi operasyon yaptırdı
HABERİMİZ ÜZERİNE OPERASYONLAR BAŞLADI
Oktay KKTC'ye geldi
OKTAY KKTC'YE GELDİ
Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
banner282

Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

BEROVA:

Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

BEROVA:

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

BEROVA: "BU ENERJİ ALANLARINDAKİ MÜCADELE, İNŞALLAH BİR SICAK SAVAŞA DÖNÜŞMEZ. BUNUN DÖNÜŞMEMESİNİN DE YEGANE DURDURUCU FAKTÖRÜ, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'DİR"

 

İstanbul, 15 Kasım 18 (.): UBP Milletvekili Özdemir Berova, "Bu enerji alanlarındaki mücadele, inşallah bir sıcak savaşa dönüşmez. Bunun dönüşmemesinin de yegane durdurucu faktörü, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti\'dir." dedi.

 

Berova, İstanbul Aydın Üniversitesi\'nde KKTC\'nin 35. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törene katıldı. Kıbrıs\'ın bilinen tarih boyunca bölgedeki medeniyetlerin ilgi odağı olduğunu dile getiren Berova, birçok egemen gücün adaya hakim olduğunu söyledi.

 

Özdemir Berova, Osmanlı Devleti\'nin Kıbrıs\'ı fethinin önemine işaret ederek, İngilizlerin 1878\'deki hakimiyetine kadarki dönem hakkında bilgiler verdi.

 

İngilizlerin yönetimden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı\'na kadarki dönemde, adadaki Türklerin varlıklarını koruduğuna dikkati çeken Berova, "1960\'ta Rumlarla ortak bir cumhuriyet kuruldu. Bu oluşuma giden yolda Rumlar bunu kerhen kabul ettiklerini, adanın Yunanistan\'a bağlanması açısından başlangıç olacağını düşündüler. Bu ortam içerisinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti maalesef ölü doğmuş bir cumhuriyetti. 1963\'te Kıbrıslı Türkler, bu devletin yönetim kademelerinden uzaklaştırılarak, adada 11 yıl boyunca kanton hayatı yaşadılar." diye konuştu.

 

Berova, 1963 sonrasında yaşananları hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı\'na kadarki döneme değindi.  

 

Türkiye\'nin adadaki Türkleri korumak amacıyla yürüttüğü operasyonun önemine vurgu yapan Berova, şöyle devam etti:

 

"Müdahale sonrası, cemaatten halka doğru gidiş yönünde büyük bir gelişim sarf edildi. Otonom bir devletle başlayan süreç Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak devam edildi. 1983\'ün 15 Kasım\'ında da bu yapılanma en son noktaya kadar gitti. Bu süreç KKTC\'nin kurulmasıyla taçlandırılmış oldu. Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleyle cumhuriyete sahip olduk. O genç cumhuriyetin bir milletvekili olarak ana vatanda bulunmaktan mutluluk duyuyorum."

 

Berova, KKTC\'de turizmden sonra en önemli faaliyet alanının eğitim olduğunu anlatarak, gelecek 10 yıl içerisinde yüksek öğrenim ve bununla ilişkili yan alanların önem kazanacağını söyledi.

 

Kıbrıs\'ı eğitim ve bilişim adası haline getirme amacında olduklarını belirten Berova, "Genç cumhuriyetimiz önümüzdeki yıllarda muteber, dünya seviyesinde tanınırlığı artmış, Türklerin gurur duyduğu bir cumhuriyet haline gelir. Dış dünyanın buraya ilgisi enerji alanlarında daha da artacaktır. Bu enerji alanlarındaki mücadele, inşallah bir sıcak savaşa dönüşmez. Bunun dönüşmemesinin de yegane durdurucu faktörü, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti\'dir." diye konuştu.

 

"BU NOKTAYA KOLAY GELİNMEDİ"

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli de Kıbrıs halkının uzun bir süre Rum yönetimi tarafından ağır zulümlere maruz bırakıldığını hatırlatarak, "Haksızlık, baskı ve zulümler karşısında haklı mücadelesini cesurca sürdüren Kıbrıs Türk\'ü, 15 Kasım 1983\'te KKTC\'ye hayat vererek, Türk milleti için yeni bir gurur tablosu oluşturdu. Bu noktaya kolay gelinmedi. Özellikle bizim yaş grubumuz, Kıbrıs\'ta yaşananları ayrıntılarıyla hafızalarında muhafaza ediyor. Kıbrıs Türk halkının verdiği ölüm kalım mücadelesi, Türkiye\'yi derinden etkilemiştir." dedi.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise 1974\'teki Kıbrıs Barış Harekatı\'nda bulunduğunu anlatarak, geçmişte yaşananların doğru analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Temel amacın bugüne nasıl gelindiğinin unutulmaması olduğunu dile getiren Aydın, "Oradaki insanlarımızın katliama uğradığını, ticari hayatlarını, mücadelelerini, verilen şehitleri asla unutmamak gerekir. Kin gütmeyeceğiz, düşmanlık etmeyeceğiz. Fakat bir şeyi de asla unutmayacağız. Gaflet içerisinde olursak, sınırlarımızı yeterince koruyamazsak 1974 öncesine dönülebilir." ifadelerini kullandı.

 

Konuşmaların ardından, İzmirli ve Aydın, günün anısına Berova\'ya plaket takdim etti.

(AA/HUR/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Partililere Teşekkür Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Partililere Teşekkür Etti
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü…
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü…
‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor
‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “türkiye, Bugüne Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonra Da Özverili Desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Sağlamaya Devam Edecektir.”
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “türkiye, Bugüne Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonra Da Özverili Desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Sağlamaya Devam Edecektir.”
Kemal Aşık Yarın Anılacak
Kemal Aşık Yarın Anılacak
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü
Ltb Orkestrası Bandabuliya Sahnesinde Konser Verdi
Ltb Orkestrası Bandabuliya Sahnesinde Konser Verdi
İpek Deniz Karagöz’ün
İpek Deniz Karagöz’ün "sekiz/eıght" Kişisel Sergisi Pazartesi Günü Sanatseverlerle Buluşuyor
Solo Türk Yarın İskele Semalarında Gösteri Uçuşu Yapacak
Solo Türk Yarın İskele Semalarında Gösteri Uçuşu Yapacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim