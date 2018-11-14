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Kktc Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu’ndan Mesaj

“ANAVATANIMIZ TC İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ”

Kktc Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu’ndan Mesaj

“ANAVATANIMIZ TC İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ”

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
Kktc Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu’ndan Mesaj

“ANAVATANIMIZ TC İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.
İnanıroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mersin bölgesinde yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını en içten duygularıyla kutladığını belirtti.
Ayşen Volkan İnanıroğlu, 15 Kasım mesajında şunları kaydetti:
“ Bundan tam 35 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, uluslararası toplumun yıllardır Kıbrıs Türk tarafına karşı sürdürmüş olduğu tüm kısıtlamalara ve engellere rağmen halkımızın iradesi ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile günden güne daha da gelişmekte ve güçlenmektedir. Asrın Projesi olarak da bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesinin tamamlanmasıyla Anavatanımız Türkiye’nin güzel kenti Mersin’den gelen su ile su sorunumuz çözülmüş Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan gönül bağları daha da güçlenmiştir. Bunun ardından, deniz altından kabloyla elektrik temin edilmesini içeren enerji anlaşması imzalanmıştır. Bu ve bunun gibi projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bugün yüz binin üzerinde öğrencinin yükseköğrenim gördüğü on dokuz üniversitesi bulunan ve yılda iki milyon yolcunun ziyaret ettiği eğitim ve turizm cenneti ülkemiz ekonomisi kalkınmakta, Kıbrıs Türk halkı ileriye daha umutla bakmaktadır.
Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Bu günlere ulaşmamızda bizlere güç veren Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkına şükranlarımı sunarım.”
Mesajında Kıbrıs konusunda değinen Ayşen Volkan İnanıroğlu şunları da kaydetti:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin geçtiğimiz hafta sunmuş olduğu desantralizasyon adlı yeni önerisi Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla güç paylaşımı ve siyasi eşitlik içeren bir anlaşmaya varmaya yönelik her türlü adımdan imtina ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.
Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan Fatih gemisinin arama çalışmalarına başlamasının ardından yine geçtiğimiz haftalarda harekete geçen Kıbrıs Rum Yönetimi, sözde Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım\'dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını açıklayarak Türk tarafını dışlamıştır. Doğu Akdeniz\'deki doğal kaynaklara ilişkin ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının ihlale edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemezdir.”
(RÇ/HA)
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