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Kktc\'li Üreticilerden Niğde\'de "patates Enstitüsü"ne Ziyaret

Niğde, 6 Eylül 18 (.): KKTC’den mühendis ve üreticilerden oluşan bir heyet, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. 

Kktc\'li Üreticilerden Niğde\'de "patates Enstitüsü"ne Ziyaret

Niğde, 6 Eylül 18 (.): KKTC’den mühendis ve üreticilerden oluşan bir heyet, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. 

06 Eylül 2018 Perşembe 16:58
Kktc\'li Üreticilerden Niğde\'de
Niğde, 6 Eylül 18 (.): KKTC’den mühendis ve üreticilerden oluşan bir heyet, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. 
10 ziraat mühendisi ile 25 patates üreticisinden oluşan heyet, enstitüyü gezerek yerli patates tohumu üretim çalışmalarını inceledi. 
Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC\'de yerli patates çeşitlerinin demonstrasyon çalışmalarını gerçekleştireceklerini, uygun sonuç alındığı takdirde yerli çeşitleri göndereceklerini söyledi. 
Enstitüde Ar-Ge çalışmalarının yanında eğitim ve yayın faaliyetlerini de sürdürdüklerini ifade eden Pırlak, şunları kaydetti:
"Geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ni ekip arkadaşlarımız ile ziyaret ederek önder patates üreticilerine gübreleme, sulama gibi patatesle ilgili tüm konularda eğitimler verdik. Bu yıl Kıbrıs\'tan 10 ziraat mühendisi, 25 önder patates üreticisi enstitümüze ziyarete geldi. Burada kendilerine bir çeşidin nasıl geliştirdiğini, yerli imkanlarla yerli çeşidi nasıl geliştirdiğimizi, laboratuvarımızı ve diğer seralarımızı gösteriyoruz. Yeni çeşitlerimizin her yerde demonstrasyon çalışmasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene Kıbrıs\'ta da yerli çeşitlerimizi göndererek orada da demonstrasyon çalışmalarını gerçekleştirip uygun sonuç aldığımızda yerli çeşitlerimizi Kıbrıs\'a göndermek istiyoruz” dedi. 
Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun ise Kıbrıslı önder çiftçiler olarak Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ettiklerini aktararak, "Kıbrıs\'ta yıllarca Avrupa ülkelerine patates ihracatı yaptık. Ta ki 1994 yılına kadar. Fakat son yıllarda patateste Kıbrıs\'ta gerilik oluştu. Önümüzdeki yıllarda Niğde ile işbirliği yaparak yerli patates çeşitlerini denemek istiyoruz" diye konuştu.
(AA/GÜL)

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