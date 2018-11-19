Kktc Karadeniz Kültür Derneği Kandil Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayımlanan mesajda, “İslam âlemindeki önemli geceler arasında yer alan Peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı Kandiller” denildi.
(HA)
Yayımlanan mesajda, “İslam âlemindeki önemli geceler arasında yer alan Peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı Kandiller” denildi.
(HA)