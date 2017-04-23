Kktc İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık’tan 23 Nisan Mesajı...

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işık’ın mesajı şöyle:

“İnsanlık değerlerinde bir halkın ulaşabileceği en yüksek değer olan hakimiyet ve hükümranlığını diğer ifade ile egemenliğini paylaşmadan bizzat kullanabileceği tek yönetim şekli olan bağımsızlığını Türk Halkının Türkiye Büyük Millet Meclisinde resmen ilan ettiği bugünü derneğimiz kutlamaktadır.

K. Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde var olan egemenlik hakkını 1963 yılından beri silahlı saldırılar ile gasp etmiş bulunan K. Rumları ve liderleri Anastasiadis, 53 yıldır sürdürülen görüşmelerde bu hakkı teslim etmediği gibi son açıklamaları ile nüfus oranına dayanarak Kıbrıs üzerinde egemenlik haklarımıza son vermek amaçlarını Yunanistan ile birlikte açıkça ilan etmiş bulunmaktadır.

Kıbrıs sorununda Yunanistan ile birlikte birinci derecede sorumlu ve suçlu olmasına rağmen Kıbrıs Rumlarına devlet unvanı tanımakla resmen BM.’in taraf olduğu görüşmelerden bir sonuç beklenemeyeceği gibi herhangi bir anlaşmanın da “Barışın” değil Suriye’de yaşanan insanlık felaketinin zeminini hazırlamakta olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır.

Derneğimiz 23 Nisan Egemenlik Bayramı’nın 97. yıldönümünde bugün kutlanmasından K. Türk halkına gerekli dersi alması ve aynı zamanda barışın tek güvencesi olan bağımsızlığına taviz vermeden sahip çıkılması için çağrı yapmaktadır.”

(SEL)