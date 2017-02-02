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02 Şubat 2017 Perşembe 11:01

“kktc İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (onay) Yasası” Resmi Gazete’de

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasası, 30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

'kktc İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (onay) Yasası” Resmi Gazete'de
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Lefkoşa, 2 Şubat 17 (.): KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasası, 30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasanın amacının “İki ülke arasındaki enerji alanında mevcut işbirliğinin, uluslararası yükümlülüklere saygı göstererek, eşitlik, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde, tarafların uzmanlıklarını ve gelişim ihtiyaçlarını hesaba katarak, ulusal mevzuatlar çerçevesinde, bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve her iki ülkenin enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşları arasındaki ortaklığı güçlendirmek” olduğu ifade edildi.

(GÖZ/HÖ)

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