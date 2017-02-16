Kktc Emekli Polisler Derneği, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti

KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Lefkoşa, 16 Şubat 17 : KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Asbaşkan Nevin Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyarette bir süre önce Rum Meclisi’nden yasalaşıp geçen Enosis plebisitinin okullarda kutlanmaya başlanması kararı kınandı ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyarette karşılıklı plaket teatisinde bulunuldu.

(SEL) FOTOĞRAFLI