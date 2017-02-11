Kktc Diyabet Derneği’nde "çölyak" Hastalığı Anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Çölyak hastalığının tanı konuluncaya kadar bir hastalık tanı konulduktan sonra bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Çölyak hastalığının tanı konuluncaya kadar bir hastalık tanı konulduktan sonra bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

KKTC Diyabet Derneği’nde Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından “Çölyak, (Glutene Duyarlı Enteropati) Nedenleri ve Sonuçları” konusunda bir konferans verildi.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, önemli bir kalıtsal hastalık olan ve Tip 1 diyabetliler için de ayrıca çok önemi olan Çölyak hastalığının, oluşum mekanizması, hastalığın belirtileri, tanı yöntemleri ile beslenmede dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak katılımcılar bilgilendirildi.

ÇÖLYAK HASTALIĞI VE NEDENLERİ

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Konferansta öncelikle hastalığın tanımı yapıldı. Daha sonra Çölyak hastalığına neden olan ve buğday arpa ve çavdarda bulunan “Gluten” protein molekülü hakkında bilgi verildi. Daha sonra ince bağırsak yapısı kısaca açılanarak yapının iç yüzeyini bütünüyle kaplayan ve yapının en önemli bölümü olan epitel doku yapısı ve fonksiyonları açıklandı. Ardından glutene hassas bireylerde besinler içinden bizlere gerekli olanları alarak kana aktaran epitel dokunun yapısının gluten proteini tarafından nasıl bozulduğu anlatıldı.

İkinci bölümde Çölyak hastalığı tanısının konulması için gerekli testlerin yapılmasını zorunlu kılan belirtilerin neler olduğu sıralandı. En ufak bir belirtinin bile gözardı edilmemesi gerektiği vurgulanarak çocuklarda ve erişkinlerde ortaya çıkan hastalık belirtileri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

(AK/HÖ)