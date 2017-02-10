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10 Şubat 2017 Cuma 12:17

Kktc’deki Küçük Ve Büyükbaş Hayvanların Yaklaşık Yüzde 40’ı Veteriner Dairesi İle Ab İşbirliğinde Tarandı

Veteriner Dairesi’nin, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 5 milyon Euro desteğiyle yürüttüğü “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi”nde bugüne dek KKTC’deki küçük ve büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 40’ı tarandı.&nbsp;150 bin civarında hayvandan kan örnekleri alınarak yapılan taramada, 6 çiftlikteki hayvanlarda hastalık olmadığı saptandı. Taramalar Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde devam ediyor.

Kktc'deki Küçük Ve Büyükbaş Hayvanların Yaklaşık Yüzde 40'ı Veteriner Dairesi İle Ab İşbirliğinde Tarandı
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HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA ÇAYÖNÜ, ERDEMLİ, CİHANGİR, VADİLİ VE BALIKESİR’DE BULUNAN 6 AĞILIN HASTALIKLARDAN ARİ OLDUĞU SERTİFİKAYLA BELGELENDİ

ÇAVUŞOĞLU: “HASTALIK ORANI BEKLENENİN ÇOK ALTINDA, BUNU GÖRMEK BİZİ SEVİNDİRİYOR”

HAZİRAN 2015’TE BAŞLAYAN HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE PROJESİ’NDE BUGÜNE DEK 150 BİN HAYVANDAN KAN ÖRNEĞİ ALINARAK TARAMA YAPILDI… TARAMALAR SÜRÜYOR

Lefkoşa, 10 Şubat 17 : Veteriner Dairesi’nin, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 5 milyon Euro desteğiyle yürüttüğü “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi”nde bugüne dek KKTC’deki küçük ve büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 40’ı tarandı. 

150 bin civarında hayvandan kan örnekleri alınarak yapılan taramada, 6 çiftlikteki hayvanlarda hastalık olmadığı saptandı. Taramalar Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde devam ediyor.

Avrupa Birliği’nin mali ve teknik desteğiyle Veteriner Dairesi tarafından sürdürülen “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi” kapsamında Çayönü, Erdemli, Cihangir, Vadili ve Balıkesir’de bulunan 4’ü büyükbaş, 2’si küçükbaş olmak üzere 6 çiftliğin hastalıklardan ari olduğu sertifikayla belgelendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında,“Hastalık oranı beklenenin çok altında, bunu görmek bizi sevindiriyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün bakanlıkta düzenlenen törende 3 üreticiye çiftliklerinin hastalıklarından ari olduğuna dair belge verdi. Törende Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben ile AB’nin proje uzmanları da hazır bulundu.

Büyükbaşta Cihangir’den Alper Karavezirler ve Vadili’den Ahmet Anıt sertifika aldı.

Küçükbaşta ise Balıkesir Hayvancılık Ltd.’e sertifika verildi. Kurum adına sertifikayı Alihan Çerli aldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında da büyükbaşta Çayönü’nden Ahmet Yeşilada ile küçükbaşta Murat Yeşilada, Erdemli’den de büyükbaşta Ali Mertel, arilik belgesi almıştı.. Böylece sertifika alan üretici sayısı 6’ya yükseldi.

ÇAVUŞOĞLU: “HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE UZUN YILLAR GECİKTİ, İHMAL EDİLDİ, EKSİK BIRAKILDI”

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Veteriner Dairesi sorumluluğunda, Avrupa Birliği’nin katkısıyla, kamu- özel işbirliğinde, KKTC’deki hayvanların yaklaşık yüzde 40’ının tarandığını açıkladı.

Çavuşoğlu, “Hayvan hastalıklarıyla mücadele, uzun yıllar gecikti, ihmal edildi, eksik bırakıldı” dedi.

Tarama çalışmalarının bölge bölge sürdüğünü, hem küçük hem de büyükbaş hayvanların tarandığını, işletmeleri tek tek ari hale getirme hedefinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, hasta hayvanların sürülerden uzaklaştırdığını dile getirdi.

Nazım Çavuşoğlu, “Taramalardan umutluyuz. Hastalık oranı beklenenin çok altında çıkıyor. Yıllarca kamuoyunca konuşulan yüzdeliklerin ülkede olmadığını görmek bizi sevindiriyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, daha önce 3 üreticiye “hastalıklardan ari işletme” belgesi verdiklerini anımsatarak, bugün 3 üreticiye daha sertifika vermekten mutlu olduklarını söyledi.

Hastalıklardan ari ülke yaratmak için üreticilerde istek uyandırmanın önemli olduğunu belirten Tarım Bakanı, sertifikanın motivasyon sağladığını kaydetti.

“BELGE HASTALIK OLMADIĞI, AB STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPILDIĞI, ÜRÜNLERİN SAĞLIKLI OLDUĞU ANLAMINA GELİYOR”

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu şunları da ekledi:

“Hayvanlardan kan alındıktan, tespit ve müdahale yapıldıktan 1 ay sonra Veteriner Dairesi ekipleri de hayvanlardan kan alıyor ve değerlendirme yapıyor.  Bu sertifikalar, işletmede herhangi bir hastalık olmadığını, burada AB standartlarına uygun üretim yapıldığı, sütün ve etin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii ki bu diğer işletmelerde hastalık olduğu anlamı taşımıyor. Sadece diğer işletmeler henüz belgelendirilmedi. Yakın zamanda sertifika alacak üretici sayısının artacağını düşünüyoruz.”

ANIT: “AMACIMIZ MEMLEKETİMİZİN HAYVAN HASTALIKLARINDAN ARINMASI”

Öte yandan sertifikasını alan Ahmet Anıt da törende kısa bir konuşma yaparak, Vadili’deki çiftliğinde yıllardır büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

 “Amacımız memleketimizin hayvan hastalıklarından arınması” diyen Anıt, yıllardır istedikleri bu çalışmanın bakanlık, Veteriner Dairesi ve AB işbirliğinde yürütüldüğünü söyledi.

AB’DEN 4 MİLYON EUROLUK BÜTÇE... 850 BİN EURO’LUK EK BÜTÇE DE SAĞLANDI

Törende, AB proje uzmanları çalışmayla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Buna göre, Haziran 2015’te başlayan, ilk kan numunesinin Haziran 2016’da alındığı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi için AB 4 Milyon Euro bütçe ayırdı. 2017 sonuna kadar 850 bin Euro ek bütçe de sağlandı.

Bugüne kadar ülke genelinde yaklaşık 150 bin hayvandan kan alınarak tarama yapıldı.

Projenin ilk durağı Lefkoşa ve Vadili bölgesi oldu. Buralardaki hayvan taramaları tamamlandı, Gazimağusa ile Güzelyurt bölgelerine geçildi. Taramalar sürüyor.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve Fotoğraf: Rahme Çiftçioğlu

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