Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Kktc’deki Cıttaslow Belediyeler Avustralya’daki Cıttaslow Genel Kurulu’nda

Uluslararası sakin şehirler örgütünün (Cittaslow International) 10’uncu genel kurulunda KKTC’deki cittaslow belediyeler, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığındaki heyetle temsil ediliyor.

Kktc'deki Cıttaslow Belediyeler Avustralya'daki Cıttaslow Genel Kurulu'nda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI SARIÇİZMELİ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET GOOLWA KENTİNDEKİ TOPLANTIDA YER ALIYOR

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Uluslararası sakin şehirler örgütünün (Cittaslow International) 10’uncu genel kurulunda KKTC’deki cittaslow belediyeler, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığındaki heyetle temsil ediliyor.

Mehmetçik Belediyesi’nden TAK’a yapılan açıklamaya göre, Avusturalya’nın Goolwa kentinde dün başlayan ve 12 Mayıs’a kadar sürecek 10. Cittaslow Genel Kurulu'nda, Sarıçizmeli başkanlığındaki heyette koordinatör Halil Hepşen, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri Atalay Talaykurt ve Osman Öğüt yer alıyor.

KKTC’den Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi'nin üyesi olduğu Cittaslow ağı her yıl bir kentte tüm üyelerinin katılımıyla genel kurul toplantısı düzenliyor.

Cittaslow 10’uncu genel kurulunun açılışında, “Moogy Amca” adlı Ngarrindjeri büyüğü ve şifacısı genel kurul katılımcılarıyla ziyaretçileri geleneklerine uygun olarak tütsüleyerek karşıladı.

Toplantıda üye ülke bayrakları arasında KKTC bayrağı da yer aldı.

(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI


 

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve Yök Başkanı İle Görüştü Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı Ve...
Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can Aldı Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can...
Ercan’da Kan Bağışı Ercan’da Kan Bağışı
TIP-İŞ YARIN BÖLGELERDE TOPLANTI YAPARAK KARARINI VERECEK TIP-İŞ YARIN BÖLGELERDE TOPLANTI YAPARAK KARARINI...
Vakıflar İdaresi, Berat Kandili Nedeniyle Halka Lokma Dağıttı Vakıflar İdaresi, Berat Kandili Nedeniyle Halka...
Ertuğruloğlu İstanbul’da… Ertuğruloğlu İstanbul’da…
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Berova, Ankara'da Gençlik Ve Spor Bakanı...
Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı...

Haberi Oku