Kktc’deki Cıttaslow Belediyeler Avustralya’daki Cıttaslow Genel Kurulu’nda

MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI SARIÇİZMELİ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET GOOLWA KENTİNDEKİ TOPLANTIDA YER ALIYOR

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Uluslararası sakin şehirler örgütünün (Cittaslow International) 10’uncu genel kurulunda KKTC’deki cittaslow belediyeler, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığındaki heyetle temsil ediliyor.

Mehmetçik Belediyesi’nden TAK’a yapılan açıklamaya göre, Avusturalya’nın Goolwa kentinde dün başlayan ve 12 Mayıs’a kadar sürecek 10. Cittaslow Genel Kurulu'nda, Sarıçizmeli başkanlığındaki heyette koordinatör Halil Hepşen, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri Atalay Talaykurt ve Osman Öğüt yer alıyor.

KKTC’den Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi'nin üyesi olduğu Cittaslow ağı her yıl bir kentte tüm üyelerinin katılımıyla genel kurul toplantısı düzenliyor.

Cittaslow 10’uncu genel kurulunun açılışında, “Moogy Amca” adlı Ngarrindjeri büyüğü ve şifacısı genel kurul katılımcılarıyla ziyaretçileri geleneklerine uygun olarak tütsüleyerek karşıladı.

Toplantıda üye ülke bayrakları arasında KKTC bayrağı da yer aldı.

(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI



