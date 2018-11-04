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Kktc\'de Yaşayan Maronitler St.geroge Kilisesi\'nde Ayin Yaptı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi’nde ayin yaptı. 

Kktc\'de Yaşayan Maronitler St.geroge Kilisesi\'nde Ayin Yaptı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi’nde ayin yaptı. 

04 Kasım 2018 Pazar 07:38
Kktc\'de Yaşayan Maronitler St.geroge Kilisesi\'nde Ayin Yaptı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi’nde ayin yaptı. 


Koruçam Köyü’nde bulunan 16. yüzyıldan kalma St. George Kilisesi’ndeki ayine yaklaşık 700 kişi katıldı. 

Ayinde, Rum kesiminin ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da hazır bulundu. 

Maronitler ayin sonrası deniz kenarında piknik yaptı. 


Kıbrıs Maronitleri, Ortaçağ\'da Lübnan\'dan dini ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak Kıbrıs\'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, günümüzde de varlıklarını devam ettiren bir topluluk olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kıbrıs\'ta yaklaşık 5 bin civarı Maronit yaşıyor.

 

(AA/FG)

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