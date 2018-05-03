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Kktc’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı Yarın Başlıyor

GİRNE’DE YAPILACAK ÇALIŞTAY 2 GÜN SÜRECEK

Kktc’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı Yarın Başlıyor

GİRNE’DE YAPILACAK ÇALIŞTAY 2 GÜN SÜRECEK

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:46
Kktc’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı Yarın Başlıyor

GİRNE’DE YAPILACAK ÇALIŞTAY 2 GÜN SÜRECEK

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 : “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” yarın başlayacak ve iki gün sürecek çalıştayda tartışılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğindeki “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Uluslararası Katılımlı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem” çalıştayı Girne Oscar Hotel’de olacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00’da başlayacak çalıştayın açılışında Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Onursal Başkanı Sibel Siber, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu konuşacak. Daha sonra da protokol konuşmalarına geçilecek.

ABD, Türkiye, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra KKTC’den uzmanların da konuşma yapacağı çalıştayın ilk günü için belirlenen 3 oturum başlığı “Uluslararası Alandan Farklı Yönetim Modelleri”, “Sistem Tartışmaları” “KKTC İçin İdeal Sistem Arayışı” olacak.

İlk günü gala yemeğiyle tamamlanacak çalıştayın ikinci günü olan Cumartesi katılımcılar gruplara ayrılarak sorunları farklı başlıklarda tartışacak. Çalıştayla ilgili sonuç raporu da hazırlanarak basınla paylaşılacak.

(RÇ/ÖK)

 

 

 

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