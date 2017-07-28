“kktc Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri” Başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen “KKTC Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri” bugün Lefke Avrupa Üniversitesi’nde başladı.

ATAOĞLU: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM MODELİNİN OLUŞTURULMASI ADINA BÖLGE HALKI VE İLGİLİ PAYDAŞLARLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN BURADAYIZ”

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen “KKTC Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri” bugün Lefke Avrupa Üniversitesi’nde başladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, batı bölgesinin turizm potansiyeli, turizm yatırımları ve bu konuda yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği “KKTC Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri”nin ilk gününe Lefke bölgesindeki turizm sektörü ele alındı.

ATAOĞLU: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM MODELİ”

Etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektöründeki potansiyelin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir turizm modelinin oluşturulması adına bölge halkı ve ilgili paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Ataoğlu, amaçlarının küçük ve orta ölçekli turist konaklama tesislerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve planlı turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi olduğunu belirterek, gelişmemiş bölgelerin gelişmesi için bu bölgelerde yaşayanların istekleri doğrultuda gerekenleri yapacaklarını kaydetti.

Lefke bölgesine kent müzesi ve turizm ofisi kazandırılması yönünde yaptıkları çalışmalara değinen Ataoğlu, kent müzesi için gerekli meblağın blokesiyle için Maliye Bakanlığı’na yazı yazıldığını belirtti.

Ataoğlu, Lefke’deki doğal güzellikler ve tarihi eserlerin turistlerin ilgisini çektiğine işaret ederek, Cittaslow Lefke’de eko turizm, 3. yaş, sağlık ve spor turizmi gibi alternatif turizm modellerinin gelişmesini desteklediklerini kaydetti.

Kısa süre sonra Lefke bölgesinde sağlık turizmiyle ilgili yatırımların başlayacağını açıklayan Ataoğlu, bölgenin gelişmesiyle ilgili olarak hep beraber çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

ESENYEL: “PAYDAŞLARLA BİRLİKTE...”

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr.İsmet Esenyel, Bakanlık olarak turizmde atılacak adımlarda tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerine vurgu yaparak, turizm potansiyelinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

KAYA: “POTANSİYEL YETERİNCE DEĞERLENDİRİLEMİYOR”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke bölgesinin zengin turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğine dikkati çekerek, cittaslow konusunda avantajlı olan Lefke bölgesindeki güzelliklerin korunarak turizme kazandırılmasının gereğine değindi.

TAŞIRAN: “TURİZM VE YÜKSEKÖĞRETİM MİLLİ HASILAYA BÜYÜK

KATKI SAĞLIYOR”

ODTÜ KKK Adına söz alan Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran ise turizm ve yükseköğretim sektörlerinin Kuzey Kıbrıs’ın milli hasılasına büyük katkı sağladığını kaydederek, batı bölgesinin geleceği için eko-agro turizm, sağlık ve konferans turizmi alanlarının önemli olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte ilgili sektör temsilcilerinin sunumlarına geçildi.

2 gün sürecek etkinlik yarın da 10.00-16.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ömer Gültekin Konferans Salonu’nda yer alacak.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI