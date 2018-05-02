Kktc Atatürkçü Yaşam Derneği 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Dolayısıyla İki Etkinlik Düzenliyor





Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki etkinlik düzenliyor.Dernek Genel Başkanı Ahmet İşcan tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk etkinliğin tüm liselere yönelik “İçimizdeki Atatürk Sevgisi” konulu kompozisyon yarışması, ikinci etkinliğin ise de Samsun ilinde düzenlenen 19 Mayıs törenlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir grup gencin katılımının sağlanması olduğu kaydedildi.Kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin de verileceğini belirten İşcan, yarışmada 1’inci gelene Bin TL, 2’inci gelene 750.TL, 3’ncü gelene 500.TL, 4’üncü gelene 250.TL para ödülü verileceği, ilk on dereceye girenlere de kitap armağan edileceği kaydedildi.(HUR/HÖ)