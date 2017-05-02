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02 Mayıs 2017 Salı 10:06

Kktc, “9. Özel Atletizm Oyunlarına” Ev Sahipliği Yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 9. Özel Atletizm Oyunları etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kktc, '9. Özel Atletizm Oyunlarına” Ev Sahipliği Yapacak
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER 4-5 MAYIS TARİHLERİNDE ATATÜRK SPOR SALONU’NDAKİ OYUNLARDA YARIŞACAK

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 9. Özel Atletizm Oyunları etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

9. Özel Atletizm Oyunları, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecek. Oyunlara KKTC sporcularının yanı sıra Türkiye ve İngiltere’den sporcular da katılacak.

İlköğretim Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC genelinde ilköğretim düzeyinde 450 özel gereksinimli öğrenci öğrenim görüyor.

Özel Atletizm Oyunları, sözkonusu özel gereksinimli öğrencilerin sağlık ve kondisyonlarının geliştirilmesi, oyun becerilerinin artırılmasının yanı sıra davranış problemlerinin azalması, özgüven ve olumlu benlik kavramlarını geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

2009 yılında başlayan Özel Atletizm Oyunları, 2011 yılından sonra Türkiye ve İngiltere’nin de katılımıyla uluslararası nitelik kazandı. 2013 yılından itibaren Azerbaycanlı sporcular da oyunlarda yer almaya başladı.

Özel Atletizm oyunlarında 6-18 yaşları arasındaki özel sporcular yarışırken, geçen yıldan itibaren 18 yaş üstü özel sporcular da oyunlara katılmaya başladı.

Yarışmalar 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde 09.30-12.30 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda KKTC sporcuları ve Türkiye ile İngiltere’den gelen özel sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Oyunların resmi açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova gerçekleştirecek.

Açıklamada tüm halkın oyunlara davetli olduğu belirtildi.

(RU/SEL)

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