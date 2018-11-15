Kktc 35 Yaşında…lefkoşa’da Resmigeçit Töreni Yapıldı

LEFKOŞA’DA RESMİGEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarın’da resmigeçit töreni düzenlendi.

Resmi Geçit Töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı tarafından tören birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başladı.

Tören, mesaj teatisi, Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın konuşmalarıyla devam etti.

TSK Mehteran Birliğinin de konser verdiği tören, Lefke ve Erenköy\'den gelen bayrakların Cumhurbaşkanına takdimi, Halk Dansları gösterisi, TSK Mehteran Birliği konseri ve resmigeçit ile sona erdi.

Törenin ardından Solo Türk Lefkoşa üzerinden gösteri uçuşu yaptı.

(EMR-RU/YIL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Hüseyin Sayıl