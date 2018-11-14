Kktc 35 Yaşında...faiz Sucuoğlu:”kıbrıs Türk Halkı Kktc’yi İlan Ederek Birçok Alanda İlerleme Kaydetti”





Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanıp 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederek, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı.Faiz Sucuoğlu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında, KKTC’nin bugün bağımsız ve egemen bir devlet olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar çektiği zorluklar ve toplum liderlerinin imkânsızlıklar içerisinde, azınlığa düşürülmüş halkı ayakta tutmak için verdikleri direnişin asla unutulamayacağını kaydetti.Sucuoğlu, “Kıbrıs Türk halkı, geçmişten günümüze maruz kaldığı tüm olumsuzluklara rağmen ada üzerindeki toplumsal haklarımızı elde etmek ve siyasi eşitlik temelinde barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak adına büyük çabalar vermiş ancak bu çabalar rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve azınlık bakış açısına maruz kaldığından bugüne kadar olumlu sonuç alınamamıştır” dedi.Sucuoğlu, Cumhuriyet’in sağladığı kazanımların, bağımsız bir devlete sahip olmanın ve devleti iyi bir noktaya taşımak gerektiğinin bilinciyle çalışmakta olduklarını belirtti.Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünü kazanmasını sağlayan Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmetle anarken, gazilere şükranlarını sundu.Sucuoğlu, halkın Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.(YIL/ŞEB)