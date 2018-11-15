Kktc 35 Yaşında… Cumhurbaşkanı Akıncı Tbmm Heyetini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI AKINCI TBMM HEYETİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen TBMM heyetini kabul etti.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile diğer yetkilileri kabul ederek, bir süre görüştü.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bu gururlu gününde KKTC\'de bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, TBMM adına Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı. Adan, TBMM olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı ve milli davasında her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, ziyaretten ötürü son derece mutlu olduklarını ifade ederek, “TBMM Türkiye\'dir. TBMM’de tüm görüşler temsil ediliyor. TBMM’nin varlığını her zaman yanımızda hissediyoruz. TBMM Türk ulusunun egemenliğinin simgesidir.” dedi.

Akıncı, Türkiye Cumhuriyetinin daha iyiye gitmesinde TBMM’nin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yaparak, daha iyiye daha güzele giden bir Türkiye’nin KKTC için de önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM ile işbirliği ve istişarenin her zaman süreceğinden ve destek göreceklerinden şüphesi olmadığını kaydetti, Türkiye halkına selam sevgilerini iletti.

Kabulde gün anısına plaket teatisinde de bulunuldu.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI