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Kktc 35 Yaşında... Cumhurbaşkanı Akıncı Resepsiyon Verdi

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC\'nin 35. Kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon verdi. 

Kktc 35 Yaşında... Cumhurbaşkanı Akıncı Resepsiyon Verdi

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC\'nin 35. Kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon verdi. 

15 Kasım 2018 Perşembe 19:09
Kktc 35 Yaşında... Cumhurbaşkanı Akıncı Resepsiyon Verdi

 

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC\'nin 35. Kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon verdi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı\'nın eşi Meral Akıncı ile birlikte verdiği KKTC\'nin 35. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu, Lefkoşa Golden Tulip Otel\'de yer aldı.

Resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve heyeti, askeri erkan, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Türkiye ve yabancı konuklar, Solo Türk pilotları ve davetliler katıldı. 

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da dinleti sundu. 

(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI 

Haber: Emir Ertorun - Fotoğraf: Süleyman Önal

 

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