Kktc 35 Yaşında…çiftçiler Birliği:”kktc, Kıbrıs Türk Halkının Onurlu Mücadelesinin Meyvesi”





Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin 1878’de başladığın belirterek, KKTC’nin kuruluş serüveninin Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu ifade etti.Kelle, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının Ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurgulayarak, bu uğurda şehit olanları anarken, geride kalan gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’na gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde kara leke olduğuna işaret eden Kelle, 1 Mayıs 1943 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin gizli kahramanı olduğunu, o yıllardaki misyonu gereği Türk halkının Ada üzerindeki topraklarına sahip çıkmak için birçok çalışmaya imza attığını belirtti.(YIL/ŞEB)