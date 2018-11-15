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Kktc 35 Yaşında...atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): KKTC’nin kuruşunun 35’inci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtı  önünde  tören düzenlendi.

Kktc 35 Yaşında...atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): KKTC’nin kuruşunun 35’inci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtı  önünde  tören düzenlendi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Kktc 35 Yaşında...atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): KKTC’nin kuruşunun 35’inci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtı  önünde  tören düzenlendi.

Törende, Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Anıt Özel Defteri imzalandı.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan,  Başbakan Tufan Erhürman,Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik,İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan  katıldı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci yılında yine huzurunuzdayız.

Senin ilke ve devrimlerinden esinlenerek toplumsal ve devlet yapımızı çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek, bilimle değer veren laik niteliğini korumak için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm zorluklara rağmen KKTC’nin ekonomisi ve demokrasisi ile her geçen gün daha iyiye gitmesi için uğraşacağız.

Gelişip ilerleyebilmenin ancak barış koşullarında mümkün olabileceğinin bilinci içerisinde, senin “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” temel felsefenin gereklerini yerine getirmeyi de sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle seni rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Ruhun şad olsun”

OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Anıt Özel Defteri’ne yazdırdıkları:

“Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türk kardeşlerimizle onur ve heyecanla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkı gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, hiçbir zorluktan yılmadan eşitlik ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Kıbrıs Türk halkının bu meşru mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ahdi ve tarihi sorumluluğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme kararlılığını, manevi huzurunuzda bir kez daha teyit ediyoruz.
Ruhun şad olsun” 
  

ÖZBAL

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ise Deftere şu düşüncelerini aktardı:

“Ebedi Başkomutanımız ve Ulu Önderimiz;

Zorlu ve onurlu bir mücadele vererek bağımsızlığına kavuşan kahraman Kıbrıs Türk  halkının haklı gururu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümünde, büyük bir onur ve coşkuyla huzurunuzdayız.

Gücünü, kurtuluş mücadelemizde gösterdiğiniz büyük liderlik ve kahramanlıktan alan Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve ulusal kimliğini korumak için haksızlık ve zulme karşı eşsiz mücadele vermiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlri olarak, ecdadının manevi mirasından, eşsiz zaferlerle dolu şanlı tarihinden ve asil Türk milletinin sevgisinden aldığı güç ve azimle, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlığı uğrunda her türlü fedakârlığı  sergileyeceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. 

Bu anlamlı günde aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

(ID/YIL)

Haber: İbrahim Diran Fotoğraf:Süleyman Önal


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