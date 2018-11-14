Kktc 35 Yaşında… Arıklı:” Kktc Türklüğün Sembolüdür"



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP), KKTC’nin Türklüğün sembolü olduğunu vurguladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü mesajında, KKTC’nin 20’inci yüzyılda kurulan, mevcut Türk Cumhuriyetleri arasındaki en yaşlı Türk Cumhuriyeti; Göktürkler ve Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra adında “Türk “ ibaresi olan 3. Türk devleti olduğunu kaydetti.

“Bu devleti kurulduğu andan itibaren yıkmaya çalışan iç ve dış şer odaklarına karşı korumak bizlerin öncelikli görevidir” diyen Arıklı, yüzlerce şehit ve gazinin emaneti olan Cumhuriyet’in ilanının 35. yıl dönümünü heyecanla karşıladıklarını ifade etti.

Arıklı, “KKTC’nin ilanının 35. yıl dönümü genelde yüce milletimize ve özelde halkımıza kutlu olsun” dedi.

(YIL/ŞEB)

