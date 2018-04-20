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“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı

Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): KKTC\'deki finans ve sigorta sektörü kurumları “KKTC 2018 Fintech ve Insurtech Zirvesi” düzenledi.

“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı

Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): KKTC\'deki finans ve sigorta sektörü kurumları “KKTC 2018 Fintech ve Insurtech Zirvesi” düzenledi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı

Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): KKTC\'deki finans ve sigorta sektörü kurumları “KKTC 2018 Fintech ve Insurtech Zirvesi” düzenledi.


Golden Tulip Otel’de düzenlenen etkinliğe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Cüneyt Çerkez, Bilgi ve Dönüşüm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kansu, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRSB)Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Kural, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ve KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük katıldı.

Zirve, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Cüneyt Çerkez’in açılış konuşmasıyla başladı. Çerkez, yapay zekanın önemine değinerek bu konuda örnekler verdi.

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Etkinlik, saat 16.10’da plaket takdimi ve kokteylle sona erecek.

(HUR/ŞEB)

Haber: Hurşide Baybora Fotoğraf: Süleyman Önal
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