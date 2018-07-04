banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96936
ALTIN
190.065
DOLAR
4.7008
STERLİN
6.2135
EURO
5.4720
LTB 73 işyeri denetledi
LTB 73 İŞYERİ DENETLEDİ
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
banner282
Flaş Haber
LTB 73 işyeri denetledi
Kapat

KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı başladı

KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de başladı.

KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı başladı

KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de başladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:29
KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı başladı

KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de başladı.

Çalıştaya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile bazı yetkililer de katıldı.

Yükseköğretimin temel politikalarının belirleme süreci, YÖDAK’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Yükseköğretim Denetim Sistemini daha etkin hale getirme konularının işleneceği üç günlük Çalıştayın sonunda bir bildirge sunulacak.

 

banner288
Son Güncelleme: 04.07.2018 11:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP Yetkilileri ve Belediye Meclis Üyelerinden Oluşan Heyet Bes’i Ziyaret Etti!
YKP Yetkilileri ve Belediye Meclis Üyelerinden Oluşan Heyet Bes’i Ziyaret Etti!
Gaü’de 14 Yeni Bölüm Açıldı
Gaü’de 14 Yeni Bölüm Açıldı
LTB 73 işyeri denetledi
LTB 73 işyeri denetledi
Guterres, Kıbrıs'ta taraflarla temas kurması için Lute'u görevlendirdi
Guterres, Kıbrıs'ta taraflarla temas kurması için Lute'u görevlendirdi
4 Temmuz 2018 Çarşamba Gündemi
4 Temmuz 2018 Çarşamba Gündemi
Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti
Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti
Uluçay, Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti
Uluçay, Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti
Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam Manuş Baba sahne aldı
Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam Manuş Baba sahne aldı
Hakan Mengüç, yarın GAÜ’de...
Hakan Mengüç, yarın GAÜ’de...
KKTC Yükseköğretimi için stratejik plan hazırlanacak
KKTC Yükseköğretimi için stratejik plan hazırlanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim