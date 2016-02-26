KKTC'yi Sarsan Büyük Skandal!

Doktor Değil Cellat



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Evrim KamalıGirne’de faaliyet gösteren “” isimli özel hastanede yasal olmayan şekilde hamileliğin sonlandırılması olayı ile ilgili gözaltına alınan, Dr. Fahri Karagözlü,, şoför Aziz Dağgün ve sekreter Cemaliye Ölmez bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Kıdemli Yargıç Fatma Şenol’un baktığı davada ilk sözü alan Savcı Emine Taşkın olayı soruşturan Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz’dan olay hakkında mahkemeye bilgi vermesini istedi.Polis Çavuşu Namık Kemal Baz ilk olarak işlenen suçun örtülmesiyle ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi. Baz, verdiği bilgide, 2013 ile 2016 yılları arasında meydana gelen suçlarla ilgili zanlı Dağgün ile zanlı Ölmez’in methaldar oldukları ve önceki gün tutuklandıklarını belirtti. Baz söz konusu şahısların bu tarihler arasında “Ada Hospital” adlı özel sağlık merkezinde ameliyatla alınan yasal sınır olan 10 haftadan büyük fetüsleri Çatalköy Hz.ömer Türbesi civarlarına ve Zeyko Yağ fabrikası yakınındaki boş araziye gömdüklerini söyledi. Polisin şu ana kadar Karakum Zeyko Yağ Fabrikası bölgesi ile Çatalköy Hz. Ömer Türbesi bölgesinde 1ve 4’ü de fetüs olmak üzere kalıntı bulduğunu belirten Baz, bunlara emare olarak el konulduğunu anlattı. Baz, zanlıların telefonlarında yapılan aramada ise zanlıların telefonlarında olayla ilgili bağlantılı kayıtlar tespit ederek emare olarak el konulduğunu ve her iki zanlının da açık ifadelerinde yaptıklarını söylediklerini aktardı.Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz mahkemeye verdiği diğer bilgide de zanlı Mehmet Tunçbilek, zanlı Verda Tunçbilek, zanlı Fahri Karagözlü, zanlı Ayşegül İşbilir, zanlı Rasıha Serdaroğlu’nun da 2013-2016 yılları arasında “Ada Hospital’ adlı özel sağlık merkezinde yasal sınır olan 10 haftadan büyük fetüsler için ameliyat edilerek gebeliğin sonlandırılmasında methaldar olduklarını ve önceki gün tutuklandıklarını kaydetti.Zanlı Mehmet Tunçbilek, zanlı Verda Tunçbilek ve zanlı Fahri Karagözlü’nün gönüllü ifade verdiğini, zanlı Rasıha Serdaroğlu’nun ise mahkemeye çıkarılmadan az önce tutuklandığını ve diğer zanlıların henüz ifade vermediğini belirten Baz, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması ve alınması için, gerekli ifade ve emareler bulunduğunu belirtti.Baz, Ada Hospital’ın sahipleri olan zanlı Mehmet Tunçbilek ve zanlı Verda Tunçbilek’in olayla ilgili bilgileri olduğunu; diğerlerinin ise operasyonlarda görev aldıkları ve elde edilen bilgilerle ilgili elde şahadet mevcut olduğunu söyledi. Polis Çavuşu Namık Kemal Baz mahkeme verdiği bilginin ardından zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti.