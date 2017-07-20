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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:59

"KKTC'ye yeni bir ruhla sarılacağız..."

'KKTC'ye yeni bir ruhla sarılacağız...'
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Başbakan Yıldırım, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatının 43. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Yıldırım, törende yaptığı açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir." dedi.

"Eksikliklerimiz neyse süratle gidermeliyiz"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz, anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, büyük bir haksızlıktır. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımlar artık vakit geçirilmeden atılmalıdır. Ancak ister bu yönde adım atılsın, isterse atılmasın, Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."

"Son gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki, Kıbrıs Türkü kaderine sahip çıkmaya muktedirdir, kendi geleceğinin kararını vermeye muktedirdir." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu yolda yeni bir ruhla ve gayretle geleceğe, geleceğin başarılarına dört elle sarılmalı, eksikliklerimiz neyse süratle gidermeliyiz. Bu yolda Türkiye'nin tam desteği, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde var olacaktır." ifadelerini kullandı. 
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KKTCye Yeni Bir Ruhla Sarılacağız...
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