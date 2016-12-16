KKTC'YE YAKIŞMADI !

KKTC'YE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ!



Eski başbakanlardan merhum Eski başbakanlardan merhum Osman Örek ’in Başkent Lefkoşa’da kabrinde bulunan bayrak direkleri yıkılmak üzere.

Ülke siyasetinde önemli yeri olan, tarihin silinmez isimlerinden Osman Örek’in kabrinde biri Türkiye, diğeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere iki bayrak yer alıyor. Ancak ne bayrak direkleri, ne de bayraklar bir Başbakan kabrine yakışıyor. Direklerden birisi yıkılmış vaziyette, aynı zamanda bayraklar da yırtılmış ve tanınmaz halde.