KKTC'ye uyuşturucuyla geçmeye çalıştı

06.04.2018 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapmakta olan E.S (E-25)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, aracın bagaj kapağına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, adı edilen ve meselede bağlantısı görülen M.K. (E-24) ve A.R.M.A.K. (E-29) tutuklanmış olup, M.K. (E-24) ve A.R.M.A.K.’nin ikametgahında yapılan aramada bir öğütücü içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.