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02 Ekim 2017 Pazartesi 11:38

KKTC'YE TRANSFER OLAN ÜNLÜ FUTBOLCU AIDS ÇIKTI!

KKTC'YE TRANSFER OLAN ÜNLÜ FUTBOLCU AIDS ÇIKTI!
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 KKTC'YE TRANSFER OLAN ÜNLÜ FUTBOLCU AIDS ÇIKTI! 


Şok G.Saray'ın eski yıldızı AIDS'e yakalandı!

Süper Lig'de 2011-16 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'nin AIDS'e yakalandığı öğrenildi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen 34 yaşındaki Eboue, KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol'a transfer edildi. Yıldız sporcu burada sağlık kontrollerinden geçirildi.
 
Ancak 34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuda "HIV virüsü" tespit edildi. Oyuncunun menajeri olan Tekin Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden "Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz" dedi. 
 
AIDS'e yakalandığı menajeri tarafından doğrulanan Eboue'nin durumu spor dünyasını şoke etti.
 
Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Eboue, 5 gol ve 12 asiste imza atmıştı.

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