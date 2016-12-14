KKTC'ye Kar Yağdı!

KKTC'YE KAR YAĞDI!



Meteoroloji Dairesi, ülkemizin soğuk hava kütlesinin etkisi altına girdiğini duyurdu.BRT’ye açıklama yapan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlı havanın öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, akşam bir ara ve sabah saatlerinde ise Tepebaşı ve Kozanköy’de kısa süreli kar yağışı görüldüğünü belirtti.Yağışlı hava kütlesinin doğuya hareket ettiğini ifade eden Buran, rüzgarın karada kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı, batı taurusta kuvvetli fırtına, diğer denizlerde ise fırtına şeklinde eseceğini söyledi.Buran, yağışlı havanın bugün ülkeyi terk edeceğini ancak rüzgar ve fırtınanın yarın günün ilk saatlerine kadar etkili olacağını da sözlerine ekledi.