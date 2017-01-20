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20 Ocak 2017 Cuma 11:24

KKTC'ye gelen üniversite öğrencileri mercek altında

KKTC'ye gelen üniversite öğrencileri mercek altında
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KKTC'ye gelen üniversite öğrencileri mercek altında!Kaynak: KKTC'ye gelen üniversite öğrencileri mercek altında! 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteğini alarak üniversite sektörünün istismar edilmesinin önüne geçmek için çalışma başlattı

KKTC eğitim sisteminde öğrenci sayısı 95 bine yaklaşırken öğrenci kayıt belgeleri ile kayıt yaptıran birçok isim, kaçak iş gücü başta olmak üzere çeşitli suç odakları içerisinde yer alıyor. “Ülkede öğrenci belgesi ile oturma izni alıp” fuhuş, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi alanlarda polis soruşturmasına takılan çok sayıda isme rastlandı. Ayrıca “sahte öğrenci kayıt belgesi” ile suçlara zemin hazırlayan çeteler türedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, muhaceret ve çalışma yaşamından sorumlu bakanlıkların desteğini alarak üniversite sektörünün istismar edilmesinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Kayıtlı öğrenci sayısı 93 bin 292

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyette olan 14 üniversite var. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın verilerine göre bu üniversitelerde kayıtlı toplam öğrenci sayısı 93 bin 292.

Ancak üniversitede kaydı bulunanların kaçının üniversite öğrenimine aktif olarak devam ettiğine ilişkin bir veri henüz oluşturulmadı.

Bakanlıklar ortak çalışma başlattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, KKTC’de üniversitelerde kaydı bulunan öğrencilerin kaçının aktif öğrenci olduğunun tespiti, aktif öğrenci olmayanların ülkedeki gerçek statüsünün belirlenmesi ve hakkında suç unsuru bulunanlar hakkında yasal çerçevede ne tür bir işlem başlatılması gerektiği ile ilgili çalışma başlattı.

İlk toplantı yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri Başbakanlık koordinasyonluğunda geçen hafta ilk toplantısını yaptı.

KKTC’de üniversitelerde kaydı bulunan öğrencilerin kaçının aktif öğrenci olduğunun tespiti, aktif öğrenci olmayanların ülkedeki gerçek statüsünün belirlenmesi ve hakkında suç unsuru bulunanlar hakkında yasal çerçevede ne tür bir işlem başlatılması gerektiği ile ilgili çalışmaları yürütmesi için teknik ekip oluşturuldu.

Önce derslere devamlılık tespit edilecek

Başbakanlık koordinasyonunda üç bakanlıktan yetkililerin gerçekleştirdiği toplantıda oluşturulan teknik ekip, çalışmalarına üniversitelerin öğrenci işlerinde araştırma yaparak başlayacak. Teknik ekip, ilk olarak üniversite kaydı bulunanların derslere devamlılık kayıtları inceleyecek.

Derslere devamlılığı bulunmayan ve rutin olarak üniversitenin sınavlarına katılmayanların herhangi bir kuruluşta resmi olarak çalışıp çalışmadığının tespiti için ilgili dairelerden veriler taranacak.

Üniversite kaydı bulunup da herhangi bir suça karışmış olanlar hakkında da yasal çerçevede işlem başlatılacak.

Berova: İhraç dahil gereken işlem yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, konuyla ilgili Havadis’e açıklamada bulunarak, ülkede aktif üniversite öğrencisinin tespiti ve üniversitede kaydı olup da aktif öğrenci olmayanların statülerinin, sicil kayıtlarının tespiti için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın çalışma başlattığını söyledi.

Berova, şunları söyledi:

“Ülkemizdeki üniversitelerde kaydı bulunan tüm öğrencilerin aktif öğrenci olmalarını istiyoruz. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile çalışma başlattık. Bunun için öncelikle öğrencilerin okula devamlılık kayıtlarını inceleyeceğiz.

Aktif öğrenci olmayanlar tespit edildikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu kişilerin ülkedeki statülerinin tespiti hakkında bir çalışma yapacak. Aralarında hakkında suç unsurları olan varsa bu noktada da İçişleri Bakanlığı devreye girecek ve bu kişiler hakkında yasal çerçevede hangi işlem yapılması gerekiyorsa o yönde yasal işlem hemen başlatılacak. Buna ihraç da dahil.

Üç bakanlık yetkilileri Başbakanlık koordinasyonunda geçen hafta bir toplantı yaptı ve bu toplantıda ilgili çalışmaları yürütmesi için bir teknik ekip oluşturuldu. Teknik ekip çalışmalarını yapacak ve yol haritasını çizecek.”

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