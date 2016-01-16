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"KKTC'ye 20 Gün Daha Elektrik Verilecek"

Rum Elektrik İdaresi’nde (AİK) çalışanların örgütlü olduğu sendikalar, KKTC’de elektrik üretiminin bir kısmının özel sektörde bulunması nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret ederek uyarılarda bulundular.

"KKTC'ye 20 Gün Daha Elektrik Verilecek"

Rum Elektrik İdaresi’nde (AİK) çalışanların örgütlü olduğu sendikalar, KKTC’de elektrik üretiminin bir kısmının özel sektörde bulunması nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret ederek uyarılarda bulundular.

16 Ocak 2016 Cumartesi 10:28
"KKTC'ye 20 Gün Daha Elektrik Verilecek"
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 "KKTC'YE 20 GÜN DAHA ELEKTRİK VERİLECEK"

Simerini gazetesi “Özel Şahıs Onlara Elektriği Kesti… AİK Sendikaları Tezlerini Desteklemek İçin İşgal Bölgelerindeki Durumu Tasvir Ediyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, AİK Yönetim Kurulu, Rum Bakanlar Kurulu’nun, kurumun ikiye bölünmesi yönündeki kararını memnuniyetle karşılarken, sendikaların, kararın tehlikeleri konusunda örneklerle açıklamada bulunduklarını yazdı.

Haber göre sendikalar, KKTC’de faaliyet gösteren özel elektrik şirketinin, kükürt oranı daha az yakıtı daha pahalıya mal olduğu için kullanmaya niyetli olmadığından elektrik üretimini durdurma kararı aldığını ve başka seçenekleri olmayan tüm tüketicileri şantajcı bir şekilde rehine olarak elinde tutuğunu belirttiler.

KKTC’deki yetkili kurumun planlı elektrik kesintileri yapmak zorunda kaldığına işaret eden sendikalar, bugün KKTC’de olanların kuşkusuz AİK çalışanlarının AİK’in parçalara ayrılması ve özele verilmesi durumunda nelerin olacağına dair uyarılarını ve endişelerini teyit ettiğini dile getirdiler.

KKTC’YE 20 GÜN DAHA ELEKTRİK

Alithia gazetesi ise, AİK’in 20 gün daha KKTC’ye elektrik vereceğini yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, perşembe günü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten KKTC’deki sorun henüz çözülmediği için elektrik enerjisi verilmesine devam edilmesini istediğini kaydeden gazete, böylece KKTC’ye elektrik enerjisi verilmesi konusunda (yetkili birime) talimat verildiğini belirtti.

Habere göre açıklamasında Kıbrıs Türk tarafının, elektrik üretimi için kullanılan yakıt konusundaki sorun nedeniyle elektriğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ilk kez elektrik akımının 2006 yılında verildiğini ve 2006 yılındaki formülle faturanın ödenmesinin yapılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 16.01.2016 10:29
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KKTCye 20 Gün Daha Elektrik Verilecek
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